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تقارير: ملك الأردن يرفض تلقي مكالمة من نتنياهو

11:31 م الإثنين 15 يونيو 2020
تقارير: ملك الأردن يرفض تلقي مكالمة من نتنياهو

الملك عبد الله الثاني

وكالات:

رفض ملك الأردن عبد الله الثاني تلقي اتصال هاتفي من رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك بحسب ما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

ونقلت شبكة "روسيا اليوم"، عن القناة ١٢ العبرية، أن العاهل الأردني لم يرد على طلب وزير الدفاع بدولة الاحتلال، بيني جانتس، الذي أراد أن يجتمع مع الملك الأردني لمناقشة خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب للسلام.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية فإن حركة حماس أيضا زادت من نشاطها للتعامل مع خطة الضم الإسرائيلية، حيث دعا القيادي في الحركة، صلاح البردويل إلى استراتيجية وطنية تقوم على مقاومة الاحتلال، وحظر "التنسيق والتعاون الأمني مع العدو الصهيوني". وأضاف أن الدول العربية والإسلامية والعالم الحر بأكمله سيواجهون خطط إسرائيل، مشيرا إلى العواقب الكارثية لاعتراف دول عربية ومسؤولين فلسطينيين بـ"العدو وحقه في الوجود".

وفي الشهر الماضي، قال عبد الله الثاني في مقابلة مع صحيفة دير شبيجل الألمانية: "إذا ضمت إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية في يوليو، فسوف يؤدي ذلك إلى صدام كبير مع الأردن".

الملك عبد الله الثاني ملك الأردن بنيامين نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي

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