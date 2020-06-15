إصابات كورونا في إيران تقترب من 190 ألفا

طهران- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الاثنين ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 8950 حالة، بعد تسجيل 113 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري اليوم بأن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 189 ألفا و 876 حالة، بعد تسجيل 2449 حالة إصابة جديدة.

ولفتت إلى أن 2765 من المصابين في وضع صحي حرج.

كما أعلنت سادات لاري أن عدد المتعافين تجاوز 150 ألفا، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).