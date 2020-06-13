أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

الفلبين تسجل 615 إصابة جديدة و15 حالة وفاة بكورونا

04:46 م السبت 13 يونيو 2020
الفلبين تسجل 615 إصابة جديدة و15 حالة وفاة بكورونا

الفلبين تسجل 615 إصابة جديدة

مانيلا – (أ ش أ):

سجلت الفلبين، اليوم السبت، 615 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد المصابين إلى 24 ألفًا و787 حالة.

وذكرت صحيفة "مانيلا تايمز" الفلبينية على موقعها الإلكتروني، أنه تم تسجيل 16 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل عدد الوفيات إلى 1052 حالة.. فيما تعافى 289 مصابا؛ ليبلغ إجمالي المتعافين 5454 شخصًا.

ويأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، الحاجة إلى وحدة البلاد في حربها ضد الفيروس، وذلك خلال الاحتفال بعيد استقلال الفلبين في عامه الـ122، أمس الجمعة.

وأقام دوتيرتي احتفال عيد الاستقلال في مدينة دافاو، دون إقامة خطاب رسمي في العاصمة مانيلا، لتجنب احتشاد الناس حوله وهو ما قد يعرض الجميع للإصابة بفيروس "كورونا".

وأكد دوتيرتي أنه على الفلبينيين التحرك للأمام بشجاعة وأمل وتفاؤل لكي تتجاوز البلاد أزمة جائحة فيروس "كورونا".

هذا المحتوى من

الفلبين فيروس كورونا

الخبر التالى:

إيطاليا: ملايين الجرعات من "لقاح كورونا" قد تُتاح نهاية العام

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 41303

    عدد المصابين

  • 11108

    عدد المتعافين

  • 1422

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7477428

    عدد المصابين

  • 3791875

    عدد المتعافين

  • 419373

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:غياب إرادة وتعنت مستمر.. مصر ترد على إثيوبيا بشأن سد النهضة