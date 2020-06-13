الفلبين تسجل 615 إصابة جديدة و15 حالة وفاة بكورونا

مانيلا – (أ ش أ):

سجلت الفلبين، اليوم السبت، 615 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد المصابين إلى 24 ألفًا و787 حالة.

وذكرت صحيفة "مانيلا تايمز" الفلبينية على موقعها الإلكتروني، أنه تم تسجيل 16 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل عدد الوفيات إلى 1052 حالة.. فيما تعافى 289 مصابا؛ ليبلغ إجمالي المتعافين 5454 شخصًا.

ويأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، الحاجة إلى وحدة البلاد في حربها ضد الفيروس، وذلك خلال الاحتفال بعيد استقلال الفلبين في عامه الـ122، أمس الجمعة.

وأقام دوتيرتي احتفال عيد الاستقلال في مدينة دافاو، دون إقامة خطاب رسمي في العاصمة مانيلا، لتجنب احتشاد الناس حوله وهو ما قد يعرض الجميع للإصابة بفيروس "كورونا".

وأكد دوتيرتي أنه على الفلبينيين التحرك للأمام بشجاعة وأمل وتفاؤل لكي تتجاوز البلاد أزمة جائحة فيروس "كورونا".