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أوكرانيا تسجل 753 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي 30506

12:04 م السبت 13 يونيو 2020
أوكرانيا تسجل 753 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي 30506

أوكرانيا تسجل 753 إصابة جديدة بكورونا

كييف – (أ ش أ):

ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 753 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع الإجمالي إلى 30506.

وأضافت الوكالة أنه وفقا لبيانات أنظمة رصد ومراقبة العدوى التابعة لمجلس الأمن والدفاع الوطني فقد بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس 880 حالة، بعد تسجيل 10 حالات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، منوهة بتعافي 409 أشخاص ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 13976.

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