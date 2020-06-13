أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

الكويت: شفاء 834 حالة مصابة بكورونا بإجمالي 25 ألفا و882 متعافيا

11:02 ص السبت 13 يونيو 2020
الكويت: شفاء 834 حالة مصابة بكورونا بإجمالي 25 ألفا و882 متعافيا

شفاء 834 حالة مصابة بكورونا في الكويت

الكويت- (أ ش أ):

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم السبت، شفاء 834 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 25 ألفا و882 حالة .

وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية ، أثبتت شفاء الحالات ال834 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس،تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الجمعة،شفاء911 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتى يوم أمس إلى 25 ألفا و48 حالة .

هذا المحتوى من

فيروس كورونا الكويت

الخبر التالى:

إيران تكشف معلومات عن جاسوس قدم معلومات للموساد والاستخبارات الأمريكية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 41303

    عدد المصابين

  • 11108

    عدد المتعافين

  • 1422

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7477428

    عدد المصابين

  • 3791875

    عدد المتعافين

  • 419373

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:فاوتشي: علاج كورونا سيأتي قبل اللقاح.. والإصابات "قد تخرج عن السيطرة"