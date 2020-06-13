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باكستان: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى ١٣٢٤٠٥ والوفيات 2551 حالة

08:14 ص السبت 13 يونيو 2020
باكستان: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى ١٣٢٤٠٥ والوفيات 2551 حالة

أرشيفية

إسلام أباد - (أ ش أ):
ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى ١٣٢٤٠٥ حالات، والوفيات إلى 2551 حالة.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم السبت أنه تم تسجيل ٢٧٠٥ حالات إصابة جديدة بالفيروس في إقليم "البنجاب" و٤٦٤ حالة بالعاصمة "إسلام أباد" و٤٠ في إقليم "آزاد جامو وكشمير".

وأضافت القناة أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى ٢٥٥١ حالة، بعد تسجيل ٤٨ حالة وفاة جديدة في إقليم "البنجاب" و١١ بالعاصمة "إسلام أباد" وحالة واحدة في إقليم "آزاد جامو وكشمير".

وظهر (كوفيد-19) أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي، ومنها إلى أنحاء العالم.

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