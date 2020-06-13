ناسا تعين مديرة جديدة لمكتب رحلات الفضاء المأهولة

واشنطن- (د ب أ):

عينت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، كاثي لوديرز مديرة جديدة لمكتب رحلات الفضاء المأهولة التابع للوكالة.

وقالت الوكالة، في بيان، إن جيم بريدنستين رئيس ناسا اختار لوديرز التي تعمل في وكالة الفضاء الأمريكية منذ عام 1992 لشغل المنصب يوم الجمعة.

وقال بريدنستين, إن "كاثي تمنحنا الخبرة والشغف الاستثنائيين اللذين نحتاج إليهما للاستمرار في المضي قدمًا مع أرتميس وهدفنا المتمثل في هبوط أول امرأة والرجل التالي على القمر بحلول عام 2024".

كما راقبت لوديرز إطلاق اثنين من رواد الفضاء الأمريكيين قبل أسبوعين تقريبًا ، وأصبحا أول شخصين يقومان بالإلتحام بمحطة الفضاء الدولية من على متن مركبة فضائية تجارية خاصة.

وكان سلفها دوجلاس لوفيرو، قد ترك منصبه قبل أيام قليلة من الإطلاق، وهو الأمر الذي أثار القلق، نظرا لأنه لم يقدم هو أو وكالة ناسا أي تفسير واضح لهذه الخطوة.

وأصبحت لوديرز مسؤولة الآن عن العودة السالمة لرائدي الفضاء الأمريكيين روبرت بينكين ودوجلاس هارلي.