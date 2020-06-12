الولايات المتحدة ستواصل تخفيض قواتها في العراق
واشنطن - (د ب أ):
تعتزم الولايات المتحدة مواصلة تقليص وجودها في العراق خلال الأشهر القليلة المقبلة، حسبما أعلنت الدولتان في بيان مشترك أمس الخميس.
ونوه البيان المشترك الصادر عن الخارجية الأمريكية إلى "التقدم الكبير نحو القضاء على تهديد داعش"، كما أشار إلى إن الولايات المتحدة ستواصل تخفيض القوات في "الأشهر المقبلة".
وأضاف البيان أن الولايات المتحدة "ستناقش مع حكومة العراق وضع القوات المتبقية فيما يتحول تركيز الدولتين على تطوير علاقة أمنية ثنائية قائمة على المصالح المتبادلة القوية".
وأكدت الولايات المتحدة مجددا أنها لا تسعى إلى وجود عسكري دائم في العراق، وقالت الحكومة العراقية إنها ملتزمة بحماية الأفراد العسكريين الذين هم جزء من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش.
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