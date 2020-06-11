الصين: لا وفيات أو إصابات محلية بكورونا وتسجيل 11 حالة وافدة من الخارج

بكين - (أ ش أ):

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس عدم تسجيل أي حالات وفاة أو إصابات محلية أو يشتبه في إصابتها بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تم الإبلاغ عن 11 إصابة جديدة جميعها وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 83057 شخصا، وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4 ألاف و634 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن الحالات الوافدة جاءت بواقع 6 حالات في شنجهاي، و3 في مقاطعة قوانغدونغ، وواحدة في كل من بلدية تيانجين ومقاطعة فوجيان، فيما خرج أمس 4 أشخاص من المستشفى ليصل إجمالي المتعافين إلى 78 ألفا و361 شخصا.

وأضافت اللجنة أن إجمالي الحالات الوافدة بلغ 1797 حالة منها 1736 شخصا غادروا المستشفيات بعد تعافيهم، كما أن 3179 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع المصابين لا يزالون يخضعون للملاحظة الطبية بعد خروج 358 شخصا منها أمس.

وتابعت اللجنة أنه تم تسجيل 4 حالات جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي 129 حالة بدون أعراض بينها 45 حالة وافدة من الخارج، لا تزال تحت الملاحظة الطبية.

وحتى يوم أمس، تم تسجيل 1107 حالات إصابة بالفيروس بينها 4 حالات وفاة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و45 حالة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و443 في تايوان بينها 7 وفيات، فيما خرج 1051 مريضا في هونج كونج و45 في ماكاو و431 في تايوان من المستشفيات بعد تعافيهم.