الجيش الليبي يستهدف مسلحي الوفاق غرب سرت

طرابلس - (د ب أ):

أعلن الجيش الوطني الليبي، أن قواته الجوية نفذت عددا من الهجمات استهدفت مسلحي حكومة الوفاق، بالضواحي الغربية لمدينة سرت في إطار عملية صدها عن التقدّم نحو المدينة.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش أحمد المسماري في إفادة نقلتها بوابة"افريقيا الاخبارية" اليوم الأربعاء، إنه تم تنفيذ 5 طلعات قتالية على جبهة غرب سرت استهدفت قوات الوفاق بضربات موفقة على أرض مفتوحة.

وكان الجيش الليبي قد أعلن في وقت سابق إسقاط طائرة تركية مسيرة، قرب مدينة سرت بالإضافة إلى "قصفه لعدة أهداف تابعة للميليشيات الموالية لتركيا، في محاور شرق مدينة مصراتة" بحسب بوابة"افريقيا الاخبارية".