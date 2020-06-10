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بعثة الأمم المتحدة في ليبيا: طرفا النزاع منخرطان في جولة محادثات اللجنة العسكرية المشتركة

08:27 م الأربعاء 10 يونيو 2020
بعثة الأمم المتحدة في ليبيا: طرفا النزاع منخرطان في جولة محادثات اللجنة العسكرية المشتركة

الأمم المتحدة

وكالات

أكدت ‏بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن وفدا ما تسمى بحكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي منخرطان بشكل كامل في الجولة الثالثة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة، حسبما أفادت العربية.

وأعلنت ‏بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن الطرفان قدما ملاحظاتهما على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار الذي قدمته البعثة.

وقالت البعثة إن التقارير التي تفيد بالتصعيد في سرت مقلقة جدا، وحثت الأطراف الليبية على وقف إطلاق النار.

الأمم المتحدة ليبيا الجيش الوطني الليبي حكومة الوفاق

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