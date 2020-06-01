حاكم مينيسوتا: الاحتجاجات هدأت وسيتم سحب الحرس الوطني

نيويورك - (د ب أ)

قال حاكم ولاية مينيسوتا الأمريكية تيم والتز، إن اتجاه الاحتجاجات تغير في الولاية، مع "ليلة ثانية من الأمن والنظام في شوارعنا" بدلا من العنف الذي شهدته الولاية الأسبوع الماضي بسبب مقتل أمريكي من أصول افريقية على أيدي الشرطة.

وقال والترز في مؤتمر صحفي "لا أريد أن أرسم صورة أن هذا انتهى، لكني أريد أن أرسم صورة أعتقد أننا كسكان مينيسونا قد أعدنا أنفسنا للقيم التي نهتم بها".

وأضاف أن هناك "فصلا واضحا" بين أولئك الذين يتظاهرون بشكل قانوني و"أولئك الذين يرغبون في التدمير".

وتابع "لدينا فرصة هنا، لقد غيرنا الاتجاه الذي ذهب فيه هذا الاحتجاج"، واصفا إياها بأنها "لحظة انعطاف" و"تغيير حقيقي".

وأعلن والتز أيضًا أن الحرس الوطني سيتم سحبه جزئيا وأن حظر التجول في مدينة مينيابوليس وسانت بول المجاورة سيتم تمديده ليومين آخرين.

وأضاف أنه من المقرر إقامة مراسم جنازة لجورج فلويد يوم الخميس، واصفا إياها بأنها "حدث مهم لكل من مدينة مينيابوليس ومينيسوتا والأمة".