أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

لبنان يسجل 13 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 1233

04:55 م الإثنين 01 يونيو 2020
لبنان يسجل 13 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 1233

فيروس كورونا

بيروت- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الاثنين تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأعلنت الوزارة، في تقريرها اليومي، أنه تم تسجيل 13 إصابة جديدة بالفيروس، منها سبع إصابات من المقيمين وست إصابات من بين الوافدين اللبنانيين، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1233 إصابة.

ولم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ليستقر عدد الوفيات عند 27 .

وبلغ عدد الحالات الحرجة ثلاث حالات، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس "كورونا"، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 715 .

فيروس كورونا لبنان وزارة الصحة اللبنانية بيروت

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 24985

    عدد المصابين

  • 6037

    عدد المتعافين

  • 959

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6148851

    عدد المصابين

  • 2727832

    عدد المتعافين

  • 370479

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزير التعليم العالي: مصر فعليا 117 ألف إصابة كورونا وفق النموذج الافتراضي