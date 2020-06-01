فاوتشي يكشف عن تراجع لقاءاته مع ترامب

واشنطن- (د ب أ):

قال أنطوني فاوتشي، مدير المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض الوبائية، إنه كان معتادا على لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمعدل أربع مرات أسبوعيا قبل شهر، ولكن هذه الاجتماعات الآن "تراجعت بشكل كبير" .

وقال فاوتشي في مقابلة مع موقع "ستات نيوز" الأمريكي المعني بأنباء الصحة: إن التوصل للقاح لفيروس كورونا المستجد بحلول نهاية العام الجاري، هو أمر "طموح، ولكنه قابل للتنفيذ بالتأكيد" بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الإثنين.

ولكن فاوتشي قال "لا يوجد هناك ضمان لفعالية مثل هذا اللقاح".

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث بلغ عدد المصابين حتى اليوم مليون و837 ألفا و830 شخصا، وفقا لموقع وورلد ميتر.