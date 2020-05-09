إصابات كورونا في سويسرا تتخطى حاجو 30 ألف
02:20 م السبت 09 مايو 2020
زيورخ- (د ب ا):
بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا 30207 حتى الساعة730 صباحا في زيورخ ، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج ونشرت اليوم السبت.
وبلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في سويسرا 1823بينما تماثل للشفاء 26100شخصا.
وقد مر نحو عشرة اسابيع منذ تسجيل أول حالة إصابة في سويسرا.
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