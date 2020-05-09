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كورونا في إسبانيا: انخفاض لافت في معدل الوفيات

01:11 م السبت 09 مايو 2020
كورونا في إسبانيا: انخفاض لافت في معدل الوفيات

انخفاض لافت في معدل الوفيات باسبانيا

وكالات:

سجلت في إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية 179 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد المُسبب لمرض "كوفيد-19"، ما يمثل انخفاضا ملموسا مقارنة مع إحصاءات اليوم السابق 229 وفاة، حسبما نقلت وكالة رويترز الإخبارية.

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم السبت، أن حصيلة ضحايا الفيروس التاجي في البلاد بلغت حتى الآن 26478 حالة وفاة.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها في إسبانيا بـ721 حالة خلال آخر 24 ساعة (مقابل 1095 في اليوم السابق)، وأصبح 223578، فيما يقترب عدد المتعافين من 134 ألف شخص.

ونشرت الحكومة الإسبانية اليوم تفاصيل المرحلة الأولى من خطة رفع القيود المفروضة للحد من انتشار الفيروس في البلاد، بما يشمل السماح بإقامة تجمعات لا يزيد عدد المشاركين فيها عن عشرة أشخاص واستئناف عمل جميع المحال التجارية.

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