أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

بيلاروس تجمع الآلاف لعرض عسكري احتفالا بيوم النصر في الحرب العالمية الثانية

06:56 ص السبت 09 مايو 2020
بيلاروس تجمع الآلاف لعرض عسكري احتفالا بيوم النصر في الحرب العالمية الثانية

أرشيفية

مينسك - (د ب أ):​
تحشد بيلاروس (روسيا البيضاء)، آلاف الأشخاص لإقامة عرض عسكري في العاصمة مينسك اليوم السبت، لإحياء الذكري السنوية الـ75 لإنهاء الحرب العالمية الثانية في أوروبا، على الرغم من ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة.

وتجاهل رئيس بيلاروس الكسندر لوكاشينكو، الذي يقود الجمهورية السوفيتية السابقة منذ أكثر من ربع قرن، والذي لا يسمح بمعارضة تذكر، المخاوف بشأن وباء فيروس كورونا واعتبرها نوعا من "الهوس".

ويشمل العرض 3 آلاف عنصر من القوات المسلحة و185 مركبة عسكرية و42 طائرة، حسبما أفادت وكالة أنباء "بيلتا" الرسمية.

وفقد الاتحاد السوفيتي عشرات الملايين من الضحايا خلال الحرب، وهو العدد الأكبر بين قوات الحلفاء، ولا يزال النصر على ألمانيا النازية مصدرا كبيرا للفخر الوطني في بيلاروس وروسيا المجاورة.

وسجلت بيلاروس أكثر من 20 ألف إصابة بفيروس كورونا .

بيلاروس عرض عسكري يوم النصر الحرب العالمية الثانية

الخبر التالى:

وفيات كورونا في البرازيل تقترب من عتبة الـ 10 آلاف

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 8476

    عدد المصابين

  • 1945

    عدد المتعافين

  • 503

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3932896

    عدد المصابين

  • 1313004

    عدد المتعافين

  • 274422

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:رياح وأمطار متوسطة تضرب الإسكندرية وكفر الشيخ