بيلاروس تجمع الآلاف لعرض عسكري احتفالا بيوم النصر في الحرب العالمية الثانية

مينسك - (د ب أ):​

تحشد بيلاروس (روسيا البيضاء)، آلاف الأشخاص لإقامة عرض عسكري في العاصمة مينسك اليوم السبت، لإحياء الذكري السنوية الـ75 لإنهاء الحرب العالمية الثانية في أوروبا، على الرغم من ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة.

وتجاهل رئيس بيلاروس الكسندر لوكاشينكو، الذي يقود الجمهورية السوفيتية السابقة منذ أكثر من ربع قرن، والذي لا يسمح بمعارضة تذكر، المخاوف بشأن وباء فيروس كورونا واعتبرها نوعا من "الهوس".

ويشمل العرض 3 آلاف عنصر من القوات المسلحة و185 مركبة عسكرية و42 طائرة، حسبما أفادت وكالة أنباء "بيلتا" الرسمية.

وفقد الاتحاد السوفيتي عشرات الملايين من الضحايا خلال الحرب، وهو العدد الأكبر بين قوات الحلفاء، ولا يزال النصر على ألمانيا النازية مصدرا كبيرا للفخر الوطني في بيلاروس وروسيا المجاورة.

وسجلت بيلاروس أكثر من 20 ألف إصابة بفيروس كورونا .