أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

كوريا الجنوبية تسجل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا

05:11 ص السبت 09 مايو 2020
كوريا الجنوبية تسجل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

سول - (د ب أ):
سجلت كوريا الجنوبية 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية، من بينها 12 إصابة في العاصمة سول.

وقالت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم السبت إن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 10840 إصابة فضلا عن 256 حالة وفاة.

وقال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي تشونج سي كيون في اجتماع بشأن الفيروس اليوم السبت إن الحكومة ستسخر "كل الموارد المتاحة" للعثور على حاملي الفيروس وعزلهم.

كما أصدر المسؤولون أمرا إداريا لمدة شهر نصح الملاهي الليلية والفنادق والحانات ووغيرها من الأنشطة المماثلة بإغلاق أبوابها.

ودفع تسجيل أعداد قليلة من الإصابات بفيروس كورونا في الأسابيع الماضية السلطات إلى تخفيف توجيهات التباعد الاجتماعي وجدولة إعادة فتح تدريجية للمدارس اعتبارا من الأسبوع المقبل. ​

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الحجر الصحي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 8476

    عدد المصابين

  • 1945

    عدد المتعافين

  • 503

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3932896

    عدد المصابين

  • 1313004

    عدد المتعافين

  • 274422

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:رياح وأمطار متوسطة تضرب الإسكندرية وكفر الشيخ