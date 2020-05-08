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الناتو يؤكد استمرار تعاونه مع العراق في الحرب ضد الإرهاب

09:53 م الجمعة 08 مايو 2020
الناتو يؤكد استمرار تعاونه مع العراق في الحرب ضد الإرهاب

حلف شمال الأطلسي الناتو

بروكسل - (أ ش أ):
هنأ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي، خلال اتصال هاتفي، على منصبه الجديد ومنح البرلمان العراقي الثقة لحكومته.
وقال ستولتنبرج، خلال الاتصال الهاتفي، "أود أن أشكركم على التزامكم الذي لا يتزعزع بمكافحة الإرهاب فهذا مهم للعراق ولجميع حلفاء الناتو"، وفقا لما جاء على الموقع الإلكتروني لحلف الناتو.
وأضاف الأمين العام للناتو "لن ينسى الناتو أبداً التضحيات التي قدمتها القوات العراقية والشعب العراقي"، مؤكدا أن حلف الناتو مازال ملتزما بالكامل بمواصلة جهوده لتعزيز قوات ومؤسسات الأمن العراقية وتكثيف تعاونه مع الحكومة العراقية في الحرب ضد الإرهاب.
وأشار ستولتنبرج إلى أنه سيوجه موظفي حلف الناتو في بغداد للتواصل مع السلطات العراقية لهذا الغرض.
وأعرب الأمين العام لحلف الناتو عن تضامنه مع الشعب العراقي في ظل جائحة وباء (كوفيد-19) العالمي، وأكد أن الناتو مستعد للنظر في المساعدة بناء على طلب من السلطات العراقية.

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