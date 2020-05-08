الصحة الأردنية: 24 إصابة جديدة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 508

عمان - (أ ش أ):

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، اليوم الجمعة، تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 508.

وقال جابر- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"- إن الإصابات كانت لخمسة من سائقي شاحنات، ولطالب من روسيا، و18 حالة من مخالطي سائق المفرق.

وأشار إلى أنه تم تسجيل 4 حالات شفاء في الأردن، وإجراء نحو 5 آلاف فحص اليوم، وأن فرق التقصي الوبائي تواصل عملها في الميدان وسيتم تجاوز الانتكاسة خلال أيام.