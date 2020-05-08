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المفوضية الأوروبية ترغب في إغلاق حدود التكتل حتى 15 يونيو

06:30 م الجمعة 08 مايو 2020
المفوضية الأوروبية ترغب في إغلاق حدود التكتل حتى 15 يونيو

الاتحاد الأوروبي

بروكسل - (د ب أ):
أوصت المفوضية الأوروبية بإبقاء الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مغلقة حتى 15 يونيو بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
واتفقت جميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء أيرلندا في منتصف مارس على وقف رحلات السفر غير الضرورية إلى داخل الاتحاد الأوروبي من أجل إبطاء انتشار الفيروس. كما وافقت على المشاركة في الإغلاق الدول المرتبطة ارتباطا وثيقا بالاتحاد وهى ، سويسرا والنرويج وليختنشتاين وأيسلندا.
وتم تمديد حظر الدخول، الذي يشمل عددا من الإعفاءات بما في ذلك لمواطني الاتحاد الأوروبي والأطباء، بالفعل لمدة شهر غير أنه كان من المقرر أن ينتهي في 15 مايو.
ويمكن لكل دولة أن تقرر لنفسها ما إذا كانت ستطبق هذه القيود أم لا .

الاتحاد الأوروبي بروكسل فيروس كورونا أيرلندا

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