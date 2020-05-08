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من بينها قرى فرعونية وبرج إيفل..الصين تحظر تقليد أشهر مدن العالم

04:40 م الجمعة 08 مايو 2020
من بينها قرى فرعونية وبرج إيفل..الصين تحظر تقليد أشهر مدن العالم

برج إيفل

القاهرة (وكالات)

قررت السلطات الصينية حظر نسخ وتقليد المعالم السياحية الشهيرة على مستوى العالم، بعد أن انتشرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة في أنحاء متفرقة من البلاد لتعزيز السياحة.

ووصل الأمر إلى قيام شركات معمارية صينية بتصميم أحياء بأكملها من مدن أجنبية، كلندن وباريس، على حساب الهوية الوطنية ولإعادة إحياء فنون عمارة الصين العريقة والمميزة.

ومن بين نسخ المعالم التي ظهرت في الصين برج إيفل الفرنسي الشهير، وأحياء ريفية إنجليزية، وقرى فرعونية مصرية، وأخرى في جبال الألب، وفقا لبي بي سي.

وقالت الحكومة في بيان: "إن المباني تنم على ثقافة المدينة - لذلك فأن عمليات استيراد التصاميم الشهيرة أو الغريبة أو الأجنبية يجب أن تكون محدودة".

وحدد البيان أيضا معايير إنشائية جديدة لمبان عامة مثل الملاعب الرياضية ومراكز الاجتماعات والمتاحف والمسارح، كما تنظم أيضا عملية بناء ناطحات السحاب.

برج إيفل السلطات الصينية الصين قرى فرعونية

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