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السفير الصيني في ألمانيا يؤكد انفتاح بلاده للبحث عن مصدر كورونا

03:53 م الجمعة 08 مايو 2020
السفير الصيني في ألمانيا يؤكد انفتاح بلاده للبحث عن مصدر كورونا

يتعاون علماء في مشروعات لتحديد مصدر الفيروس

برلين - (د ب أ):

أكد السفير الصيني في برلين، وو كين، انفتاح بلاده بشأن تحقيق دولي لمعرفة مصدر فيروس كورونا المستجد.

وقال السفير في تصريحات لمجلة "دير شبيجل" الألمانية المقرر صدورها غدا السبت: "ندعم التبادل البحثي بين العلماء".

ويتعاون علماء صينيون وأمريكان بالفعل في مشروعات لتحديد مصدر الفيروس. وقال كين: "لكننا نرفض وضع الصين في قفص الاتهام دون دليل، وافتراض أنها مذنبة، بشكل مسبق، ثم السعي للحصول على أدلة على ذلك من خلال ما يسمى بتحقيقات دولية".

ونفى كين اتهامات بأن الصين أخفت في أول الأمر تفشي الوباء، معترفا في المقابل بغياب التواصل.

وذكر كين أن بلاده كانت أول دولة تواجه الفيروس المجهول، و"تصرفت على نحو سريع وشفاف"، وقال: "بالطبع أظهر هذا الوباء غير المسبوق بعض أوجه القصور لدينا. نفكر في كيفية تحسين العلاقة بين العلم والتواصل العام عبر السياسة المحلية في المستقبل".

ورفض السفير الصيني مطالب الولايات المتحدة بتعويضات، وقال: "من منظور القانون الدولي، لا توجد معاهدة أو سابقة تلزم الدولة التي ينشأ بها فيروس بتسديد خسائر الدول الأخرى... من يتحمل إذن مسؤولية أوبئة مثل إنفلونزا إتش 1 إن 1، أو الإيدز، أو جنون البقر؟".

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