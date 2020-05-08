أستراليا تفتح اقتصادها على 3 مراحل.. والبداية بالمقاهي والمطاعم والمدارس

القاهرة (وكالات)

تخطط أستراليا لإعادة فتح اقتصادها على ثلاثة مراحل بحلول يوليو المقبل دون خطة واضحة بشأن استنئاف السفر الدولي في المستقبل المنظور، بعد أسابيع من الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأسوشيتد برس عن رئيس الوزراء سكوت موريسون قوله يوم الجمعة إن الولايات الأسترالية سوف تحدد مسارها الخاص لتخفيف القيود المفروضة بسبب الفيروس.

وأضاف أن العمل قائم الآن لوضع تفاصيل المرحلتين الثانية والثالثة من خطة إعادة فتح الاقتصاد.

هذا ولا تزال أكثر ولايتين في أستراليا، ساوث ويلز وفيكتوريا، تسجلان حالات جديدة بشكل يومي فيما مضت الولايات والمناطق الأخرى بدون تسجيل حالات جديدة لعدة أيام رغم الاختبارات التي تجريها.

وقال موريسون إنه منتفح على احتمالية عودة الطلابات الأجانب إلى الجامعات الأسترالية على رحلات مستأجرة (شارتر)، لكن السفر الدولي بشكل عام لن يعاد استئنافه "في المستقبل المنظور."

في المرحلة الأولى من الخطة، تفتح المقاهي والمطاعم طالما كل زبون يتمتع بمساحة أربعة أمتار مربعة. وسوف يعود الأطفال إلى صفوفهم وسيتم السماح لـ10 أشخاص التجمع في الأماكن المفتوحة.

كما سيتم إعادة فتح ساحات اللعب وملاعب الغولف وحمامات السباحة والمكاتب.