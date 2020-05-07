دولة الاحتلال تعلن تخطي الإصابات بكورونا 16300 حالة

تل ابيب - (د ب ا):

قالت وزارة الصحة بدولة الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، إن عدد الوفيات والاصابات بفيروس كورونا المستجد، ارتفع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت الوزارة إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 240، كما ارتفع عدد الحالات المؤكدة إلى 16381.

وأشارت الوزارة إلى اكتشاف 71 حالة إصابة جديدة بالمرض خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ، وهو ارتفاع في معدل الإصابة مقارنة بالأيام الثلاثة السابقة.

كانت إسرائيل قد خففت من حدة القيود المفروضة للتصدي لتفشي فيروس كورونا من بينها السماح بعودةالدراسة يوم الأحد الماضي ,إلغاء الحظر على ذهاب من هم فوق سن الـ 67 إلى أماكن أعمالهم، وذلك من أجل توسيع نطاق العمل في المرافق الاقتصادية الخاصة والعامة.