عُمان تسجل 55 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع الحالات إلى 2958
مسقط- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، الخميس، تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 2958 حالة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الالكتروني اليوم إن الاصابات تشمل 15 حالة لعمانيين، و 40 حالة لغير عمانيين.
وأشار البيان إلى أن 980 مصابا تماثلوا للشفاء، لافتا إلى تسجيل 13 حالة وفاة.
ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة .
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