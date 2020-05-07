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الكاظمي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للحكومة العراقية

12:38 ص الخميس 07 مايو 2020
الكاظمي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للحكومة العراقية

مصطفى الكاظمي

وكالات

أدى مصطفى الكاظمي، اليمين الدستورية، رئيسا للحكومة العراقية الجديدة، أمام مجلس النواب.

منح مجلس النواب العراقي، في جلسته المنعقدة منذ مساء الأربعاء، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي ليصبح رئيسا لوزراء العراق.

وأرجأ المجلس التصويت على حقيبتي الداخلية والنفط لوقت آخر، بعد خلافات بين نوابه عليهم

وصوت البرلمان بنسبة زادت عن نصف الأعضاء لصالح حكومة الكاظمي، ما يعني إعلانها حكومة عراقية رسمية خلفا لحكومة عادل عبدالمهدي.

ويستمر الخلاف على عدد من الحقائب الوزارية من المقرر أن يستمر المجلس في مناقشتها حتى التوصل لحل لها.

وكان مصطفى الكاظمي، أعلن مساء الأربعاء، تقدمه بتشكيل حكومته لمجلس النواب برئاسة محمد الحلبوسي، وفي انتظار تصويت النواب عليه لنيل ثقتهم.

مصطفى الكاظمي الحكومة العراقية العراق مجلس النواب العراقي

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