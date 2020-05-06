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عريقات: الخارجية الهولندية تؤكد موقفها الرافض للضم والاستيطان

07:12 م الأربعاء 06 مايو 2020
عريقات: الخارجية الهولندية تؤكد موقفها الرافض للضم والاستيطان

صائب عريقات

رام الله - أ ش أ

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينة صائب عريقات، إن وزارة الخارجية الهولندية أكدت مرة أخرى موقف هولندا الرافض للضم والاستيطان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وأضاف عريقات في بيان له أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأربعاء، أن هذا التأكيد جاء خلال محادثته الهاتفية مع مدير عام وزارة الخارجية الهولندي تايس فان در، الذي جدد موقف هولندا من الضم والاستيطان، وذلك كما جاء في بيان مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيف بوريل الرافض لخطة ضم حكومة الاحتلال مساحات واسعة من الضفة الغربية المحتلة، بما يشمل أجزاء من منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت وفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

كما يؤكد البيان ثبات موقف الاتحاد الاوروبي من وضعية الأراضي التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967، وعدم تغير هذا الموقف انسجاما مع القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بما فيها قرارات "242" و"338".

وأوضح عريقات أنه تم التأكيد أيضا على أن المفاوضات المستندة للقانون الدولي، هي السبيل لإنهاء الاحتلال ولتحقيق السلام على أساس مبدأ الدولتين على حدود 1967.

كما تم التطرق إلى أهمية استمرار دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجين الفلسطينيين، والتعاون في مواجهة جائحة كورونا .

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صائب عريقات منظمة التحرير الفلسطينية هولندا الاستيطان

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