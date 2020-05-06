بومبيو يؤكد مجددًا وجود أدلة على خروج فيروس كورونا من مختبر ووهان

وكالات

جدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليون الأربعاء، تأكيده على أن هناك أدلة كثيرة تؤكد خروج فيروس كورونا من مختبر في ووهان بالصين، وذلك ردا على الخارجية الصينية التي صرحت بإنه لا يمتلك أي أدلة وإن كان يمتلك دليلا واحده لكان قدمه.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي، "على الحزب الشيوعي في الصين أن يكون شفافا بشأن كورونا"، كما أكد أنه لا يوجد اتفاق مع النظام الشيوعي في بكين.

وكان بكين، أكدت في وقت سابق من اليوم، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "لا يمكنه تقديم أدلة"

جاء ذلك، بعدما أكدت بكين في وقت سابق أن بومبيو "لا يمكنه تقديم أدلة" على تسرب فيروس كورنا المستجد من مختبر ووهان الصيني "لأنه لا يملكها".

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية هوا شونيينغ إن "بومبيو تحدث مرات عدة لكنه لا يستطيع تقديم أدلة". وأضافت "لماذا؟ لأنه لا يملك أيا منها"، مشددة على أن مصدر المرض مسألة يجب أن تترك للخبراء العلميين "بدلا من سياسيين يكذبون باسم ضرورات السياسة الداخلية".