168 إصابة جديدة في أفغانستان.. وارتفاع حالات كورونا إلى 3392
كابول- (د ب أ):
أعلن نائب وزير الصحة العامة في أفغانستان وحيد مجروح، الأربعاء، تسجيل 168 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الاصابات في البلاد إلى 3392.
ونقلت قناة "طلوع نيوز" الافغانية عن نائب وزير الصحة القول إنه قد تم أيضا تسجيل وفاة تسع حالات وتعافي 31 حالة أخرى خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية.
وارتفع إجمالي عدد الحالات التي تم تعافيها في البلاد إلى 458، والوفيات إلى 104 حالات. وقد تم إجراء اختبار لعدد 13777 شخصا في البلاد حتى الان، بحسب وزارة الصحة الأفغانية .
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