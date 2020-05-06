تايلاند تسجل إصابة واحدة ووفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

بانكوك - (د ب ا):

أعلنت السلطات التايلاندية اليوم الاربعاء عن تسجيل حالة إصابة واحدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" عن تاويسيلب فيسانيوتين، المتحدث باسم مركز إدارة فيروس كورونا "كوفيد-19"، قوله إنه بعد تسجيل الحالتين الجديدتين، يرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 2986، وحالات الوفاة إلى 55.

وقد تم تسجيل تعافي 14 مريضا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في البلاد إلى 2761، لتكون نسبة الشفاء في البلاد 37ر92 بالمئة. وأشار تاويسيلب إلى استمرار وجود 173 مريضا في المستشفيات.

وكانت تايلاند قد أعادت بشكل جزئي فتح الشركات يوم الأحد الماضي، حيث سمحت للسكان بالعودة إلى المطاعم والأسواق والمتنزهات والنوادي الرياضية، فيما خففت الحكومة الإجراءات ضد فيروس كورونا المستجد، لكنها حذرت من التهاون.