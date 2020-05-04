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الحكومة الألمانية تدين الاعتداء على فريق تليفزيوني في برلين

03:39 م الإثنين 04 مايو 2020
الحكومة الألمانية تدين الاعتداء على فريق تليفزيوني في برلين

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

برلين - (د ب أ):

أدانت الحكومة الألمانية الاعتداء على فريق تليفزيوني تابع للقناة الثانية في التليفزيون الألماني "زد دي إف" في برلين.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم الاثنين في برلين: "أي شخص يهاجم الصحفيين ويهددهم ويؤذيهم هو بعيد عن نظامنا الديمقراطي ويكون بذلك ضدنا جميعا".

وأصيب يوم الجمعة الماضي أفراد من فريق "زد دي إف" وأفراد الأمن الذي كانوا يرافقونهم خلال الاعتداء.

وقال زايبرت: "لقد رأينا منذ فترة طويلة كيف يركل حرفيا المتطرفون من كافة الأطياف حرية الصحافة، التي تمثل واحدة من أهم حقوقنا الأساسية"، مضيفا أنه من المحزن أن مرافقة قوات الأمن للصحفيين خلال الكثير من المظاهرات أصبح أمرا لا غنى عنه اليوم.

وتحقق الشرطة في الاعتداء ودوافعه.

وكان فريق "زد دي إف" تعرض يوم الجمعة الماضي لهجوم من ملثمين بعد عملهم في تصوير مظاهرة ضد قواعد الإغلاق بسبب فيروس كورونا، وكان يمينيون شعبويون شاركوا في هذه المظاهرة.

الحكومة الألمانية الاعتداء على فريق تليفزيوني المانيا

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