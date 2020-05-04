قطر تسجل 640 إصابة جديدة بكورونا
الدوحة- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الاثنين تسجيل 640 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إن العدد الإجمالي للحالات النشطة التي تخضع للعلاج بلغ 14369 .
ولفتت إلى أنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة ليستقر عدد الوفيات عند 12 حالة ، مشيرة إلى تسجيل 146 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 1810 حالات.
ولفت البيان إلى فحص 2360 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 106795.
الخبر التالى:لبنان: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 740 حالة
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
6465
عدد المصابين
-
1562
عدد المتعافين
-
429
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
3476021
عدد المصابين
-
1112220
عدد المتعافين
-
245531
عدد الوفيات
إعلان