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قطر تسجل 640 إصابة جديدة بكورونا

01:45 م الإثنين 04 مايو 2020
قطر تسجل 640 إصابة جديدة بكورونا

وزارة الصحة القطرية

الدوحة- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الاثنين تسجيل 640 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إن العدد الإجمالي للحالات النشطة التي تخضع للعلاج بلغ 14369 .

ولفتت إلى أنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة ليستقر عدد الوفيات عند 12 حالة ، مشيرة إلى تسجيل 146 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 1810 حالات.

ولفت البيان إلى فحص 2360 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 106795.

وزارة الصحة القطرية فيروس كورونا قطر

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