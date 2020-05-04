لمواجهة موجة ثانية من كورونا.. سول تعتزم تشغيل ألف عيادة لأمراض الجهاز التنفسي

سول - (أ ش أ):

تعتزم كوريا الجنوبية إنشاء وتشغيل حوالي ألف عيادة متخصصة في أمراض الجهاز التنفسي وسط احتمال اندلاع موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في فصل الخريف.

وقال نائب وزير الصحة كيم كانغ-ليب في مؤتمر صحفي دوري اليوم الاثنين - إن الحكومة اتفقت مع الأوساط الطبية على ضرورة وضع نظام طبي جديد لمواجهة موجة ثانية محتملة من كورونا.

وأضاف -حسبما نقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية يونهاب - أن الحكومة تعتزم تشغيل العيادات المتخصصة بأمراض الجهاز التنفسي لاكتشاف وعلاج المرضى الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي والحمى في المرحلة المبكرة بشكل منهجي.

وذكر أن الحكومة ستشغل حوالي 500 عيادة في المؤسسات العامة ومراكز الصحة العامة أولا، ثم تشغل حوالي 500 عيادة إضافية في الجمعيات الطبية الإقليمية والمؤسسات الطبية.