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نيوزيلندا تعلن عدم تسجيل حالات اصابة جديدة بكورونا للمرة الأولى منذ 11 مارس

06:52 ص الإثنين 04 مايو 2020
نيوزيلندا تعلن عدم تسجيل حالات اصابة جديدة بكورونا للمرة الأولى منذ 11 مارس

نيوزيلندا تعلن عدم تسجيل حالات اصابة جديدة بكورونا

ولنجتون - (د ب أ):
أعلنت السلطات الصحية في نيوزيلندا اليوم الاثنين أنه لأول مرة منذ 11 مارس الماضي لا يتم تسجيل أي حالات اصابة جديدة بمرض كوفيد- 19 على مدار 24 ساعة.

وقال المدير العام للصحة في البلاد آشلي بلومفيلد في مؤتمر صحفي هناك سبب للاحتفال اليوم لعدم تسجيل حالات إصابة مؤكدة جديدة على مدار يوم كامل، لكنه في نفس الوقت حث الأمة على توخي الحذر.

وأضاف "من الواضح أن هذه أرقام مشجعة اليوم، لكنها مرة واحدة فقط".

وخففت نيوزيلندا في 29 أبريل من قواعد الإغلاق الصارمة، ومن المقرر أن تتخذ الحكومة النيوزيلندية قرارا بشأن تخفيف المزيد من القيود في 11 مايو.

وسجلت البلاد ما مجموعه 1487 حالة إصابة بكوفيد-19 و20 حالة وفاة.

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