اتحاد علماء المسلمين يدعو السودان وإثيوبيا للحوار السلمي

الدوحة - (د ب أ):

دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين السودان وأثيوبيا الى الحوار لحل الخلافات بين البلدين المتجاورين.

وناشد الاتحاد في بيان أصدره اليوم الأحد، من مقره في العاصمة القطرية الدوحة وتلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ) نسخة منه المسؤولين في الدولتين الجارتين "بالجلوس معا والحوار البناء، وقطع الطريق على الحروب التي تدمر المنطقة وشعوبها التي تعاني من جوائح الفقر والبطالة أساسا ثم جاءت جائحة كورونا لتزيد الفقر والبطالة ، فلا تتحمل أيضا مصيبة الحرب التي تأكل الأخضر واليابس، وتقضي على كل ما بناه الشعبان الكريمان". وأضاف: "ندعو إلى تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق والحل وإلى اجتماع عاجل على المستوى المرتفع للحل السريع".

وقال الدكتور علي محيي الدين القرة داغي، الأمين العام للاتحاد: "لقد تألمنا من الأحداث الأخيرة التي تسببت في قتل وجرح عدد من العسكريين، فأي نفس تقتل بدون حقها فلا تعوض".

وأضاف أن الشعبين السوداني والإثيوبي تجمعهما روابط الجوار، والتاريخ والدين "فلا يجوز لهما أن تراق الدماء بينهما، لأسباب تافهة، وإن وجدت مشكلة فالحل الحضاري لها هو الحوار"، مبديا استعداد الاتحاد "للقيام أو المساهمة في أي مصالحة تحقق الخير والسلم والسلام"، ومع الأسف الشديد فإن معظم الحروب في منطقتنا هي حروب بالوكالة والنيابة عن أصحاب المصالح الإقليمية والدولية".

وأشار إلى أن "هناك شياطين كبارا من الإنس تحملت بأموالها وإعلامها وخيلها ورجلها مسؤولية تحقيق الفوضى الخلاقة– الهدّامة- لتحقيق المشروع (الصهيو أمريكي)، وتنفيذ حلم الصهاينة في عدم وجود أي دولة قوية أو متماسكة في الشرق الأوسط لتصبح دولة الاحتلال الدولة الأولى وسيدة الموقف والمرجع".

وحذر البلدين من "مغبة الوقوع في هذه الفتن التي إن وقعت فالخروج منها ليس سهلاً"، ودعا إلى العمل على ما فيه خير الشعبين الصديقين.