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مدرسة في اليابان تتحول إلى بؤرة تفشي جديدة لكورونا

09:28 م الأحد 31 مايو 2020
مدرسة في اليابان تتحول إلى بؤرة تفشي جديدة لكورونا

مدرسة فى اليابان

وكالات:
أعلنت السلطات اليابانية، في مدينة كيتاكيوشو، جزيرة كيوشو بجنوب غرب البلاد، أن إحدى المدارس الابتدائية بالمدينة تحولت إلى بؤرة جديدة لتفشي وباء فيروس كورونا المستجد.
وقالت قناة "إن إتش كيه" التلفزيونية، ونقلت عنها شبكة "روسيا اليوم"، إن عدد المصابين بالفيروس في المدينة، وصل خلال الأيام التسعة الأخيرة إلى 97 شخصا. وهذا أكثر مما تم تسجيله خلال شهر ونصف، عندما كانت تسري حالة طوارئ.
وفي يوم الجمعة الماضي، أعلن رئيس بلدية كيتاكيوشو أن المدينة تشهد موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا. وشدد على أن السلطات، لم تتمكن حتى الآن من تحديد مصدر الإصابة في ثلث الحالات.
وذكر أنه سيتم في الفترة من الأحد 31 مايو إلى 18 يونيو، إغلاق مختلف المواقع والمؤسسات، وخاصة المكتبات والمتاحف والمسارح، بالإضافة إلى تقنين فترة الدراسة في المدارس الابتدائية والثانوية.
ومع حلول الساعة 23:00 من يوم الأحد، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في اليابان، 17624 شخصا. وتوفي بسبب المرض 910 أشخاص بالمرض، وهناك 124 شخصا في حالة خطيرة.

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