أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

الشرطة الأمريكية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في مينيابوليس

04:40 ص الأحد 31 مايو 2020
الشرطة الأمريكية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في مينيابوليس

المتظاهرين في منيابوليس

أفادت قناة العربية الإخبارية في نبأ عاجل لها، أن الشرطة الأمريكية أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في مينيابوليس.

فيما طالبت الخدمة السرية المكلفة بحماية البيت الأبيض في الولايات المتحدة المواطنين تجنب السير في محيطه لضمان سلامتهم.

من جانب آخر، فرضت السلطات الأمريكية حظر التجوال ليلة السبت في كل من مينيابوليس ولوس أنجلوس وأتلانتا وشيكاغو ودنفر وفيلادلفيا وبيتسبرغ وسياتل وكليفلاند وكولومبوس وبورتلاند وميامي وميلووكي وروتشستر بنيويورك.

وأصدر الحرس الوطني بيانا عن وضع القوات في العاصمة بوضع الاستعداد للحفاظ على الأمن.

وتجددت مساء السبت مظاهرات احتجاجية، رافقتها أعمال شغب في عدد من المدن الأمريكية على خلفية مقتل المواطن من ذوي البشرة السمراء، جورج فلويد، على يد عناصر شرطة في مينيابوليس.

وأشعل مقتل فلويد جراء عملية القبض عليه من قبل عناصر شرطة في مينيابوليس بولاية مينيسوتا، يوم 25 مايو، احتجاجات في عدد من المدن الأمريكية تحول بعضها إلى أحداث عنف.

وأعلن الرئيس الأمريكي، السبت، أن القوات المسلحة تستطيع الانتشار في مينيابوليس بشكل سريع جدا حال طلبت السلطات المحلية ذلك.

وسبق أن استدعى حاكم مينيسوتا، تيم وولز، الحرس الوطني للولاية بعد 4 ليال من المواجهات في إجراء لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية.

منيابوليس الشرطة الأمريكية الغاز المسيل للدموع البيت الأبيض

الخبر التالى:

الولايات المتحدة تستعد لمزيد من الاضطرابات والاحتجاجات تفرض حظر التجول

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 23449

    عدد المصابين

  • 5693

    عدد المتعافين

  • 913

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6148851

    عدد المصابين

  • 2727832

    عدد المتعافين

  • 370479

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بيان من الداخلية بعد وفاة موظف بسجن طرة متأثرًا بكورونا