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المملكة المتحدة تعد برنامجا لتوفير الوظائف لمواجهة تداعيات كورونا

10:24 م السبت 30 مايو 2020
المملكة المتحدة تعد برنامجا لتوفير الوظائف لمواجهة تداعيات كورونا

بوريس جونسون

بريطانيا - (د ب أ)

تقوم المملكة المتحدة، بإعداد حزمة تحفيز لمواجهة تزايد البطالة بسبب فيروس كورونا المستجد، في ظل توقعات بارتفاع معدل البطالة قريبا إلى أكثر من 10 %، حسبما ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" نقلا عن مسؤولين حكوميين لم تكشف عن هويتهم.

ويعمل رئيس الوزراء بوريس جونسون، مع وزير الخزانة ريشي سوناك، على الخطة التي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها قبل حلول الصيف، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم السبت.

وسيركز برنامج توفير فرص الوظائف على مشروعات البنية التحتية والطاقة النظيفة.

ويعمل وزير التعليم جافين ويليامسون على تجهيز إجراءات لإعادة تدريب العاملين في إطار الخطة.

وأعلن سوناك أمس الجمعة أن العمال الذين تم تسريحهم مؤقتا بسبب الجائحة سيستمرون في تلقي 80 % من أجورهم حتى أكتوبر، إلا أنه سيتم دعوة الشركات لتحمل المزيد من هذا الدعم.

بوريس جونسون فيروس كورونا المملكة المتحدة

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