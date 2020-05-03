إصابات كورونا عالميًا تتخطى 3.5 مليون حالة وأكثر من 246 ألف وفاة

واشنطن - (د ب أ)

ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا، في العالم إلى 3 ملايين و537 ألفا و85 حالة حتى مساء اليوم الأحد، حسب البيانات المجمعة لوكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

كما أسفر مرض "كوفيد-١٩" الذي يسببه فيروس كورونا عن 246 ألفا و37 حالة وفاة في العالم، وفقا للبيانات ذاتها .