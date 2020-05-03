العراق: 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة

بغداد - (أ ش أ):

سجلت وزارة الصحة العراقية 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة في البلاد و 17 حالة شفاء.

وذكر بيان صادر عن وزارة الصحة ، نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) ، أنه تم فحص ٥٠٠٩ نماذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ١٠٣٢٦٢.

وأكدت أن مجموع الإصابات ٢٢٩٦ ومجموع الوفيات ٩٧ ومجموع حالات الشفاء ١٤٩٠.