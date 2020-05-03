رئيس الحكومة الروسية يخضع لإشراف الأطباء بعد إصابته بكورونا
(وكالات):
أعلن المتحدث باسم رئاسة الحكومة الروسية، بوريس بيلياكوف، أن رئيس الوزراء، ميخائيل ميشوستين الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا، تحت إشراف الأطباء وحالته الصحية طبيعية، ويباشر عمله.
وقال بيلياكوف في تصريح صحفي اليوم الأحد: "ميخائيل فلاديميروفيتش (ميشوستين) لا يزال تحت إشراف المتخصصين، ومستمر في العلاج. الشعور بشكل عام طبيعي. وهو يعمل مع الوثائق ويجري بنشاط اتصالاته مع زملائه عبر الهاتف"، بحسب ما نقته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
هذا وأعلن بيلياكوف، الخميس الماضي، أن ميشوستين، كان قد حد بالفعل من تواصله، وكان يعقد اجتماعاته عبر الإنترنت، ومع ذلك فإن كل من اتصل به شخصيا سوف يتم عزله وسيخضع لاختبار إضافي.
وكلف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، النائب الأول لرئيس الوزراء، أندريه بيلووسوف، بالقيام بأعمال رئيس الحكومة مؤقتا.
وأبلغ رئيس الوزراء الروسي، يوم الخميس الماضي، الرئيس بوتين، بإصابته بفيروس كورونا وضرورة خضوعه للعزل الصحي، واقترح ترشيح بيلووسوف، لشغل مهامه إلى حين انتهاء فترة الحجر الصحي وشفائه وعودته لمباشرة مهامه.
الخبر التالى:قطر تسجل 679 إصابة جديدة بفيروس كورونا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
6193
عدد المصابين
-
1522
عدد المتعافين
-
415
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
3346297
عدد المصابين
-
1056326
عدد المتعافين
-
238826
عدد الوفيات
إعلان