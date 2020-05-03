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بابا الفاتيكان يحث على التعاون الدولي في البحث عن لقاح لكورونا

03:22 م الأحد 03 مايو 2020
بابا الفاتيكان يحث على التعاون الدولي في البحث عن لقاح لكورونا

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

روما (د ب أ)

حث بابا الفاتيكان فرنسيس الأول اليوم الأحد على تعاون دولي أكبر "بشفافية ونزاهة" في البحث عن علاجات ولقاح ضد مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا.

وقال البابا فرنسيس: "أتمنى دعم وتشجيع التعاون الدولي الذي يجري بمبادرات مختلفة للاستجابة بشكل ملائم وفعال للأزمة الخطيرة التي نمر بها".

وأضاف : "من المهم، في الواقع، الجمع بين القدرات العلمية بطريقة شفافة ونزيهة، لإيجاد اللقاحات والعلاجات وضمان وصول الجميع إلى التقنيات الأساسية التي تسمح لكل شخص مصاب، في كل جزء من العالم، بتلقي الرعاية الصحية اللازمة".

وجاءت دعوة البابا قبل يوم واحد من مؤتمر عالمي افتراضي للتعهدات تستضيفه المفوضية الأوروبية، والذي يتمثل هدفه الأولي في جمع 5ر7 مليار يورو (2ر8 مليار دولار) من أجل أبحاث التشخيص والعلاج واللقاحات .

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