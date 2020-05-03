فلسطين: ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 991 حالة

رام الله - أ ش أ

أعلنت الهيئة العربية للطوارئ الفلسطينية، اليوم الأحد، أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد في البلدات الفلسطينية داخل أراضي الـ48، بلغ 991 حالة، بدون المدن المختلطة.

وأوضحت الهيئة - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ - أن عدد المصابين في دير الأسد ارتفع بحالة واحدة ليصل إلى 148، كما سجل ارتفاع في حورة بـ4 حالات؛ ليبلغ الإجمالي 103، في حين سجلت حالتين جديدتين في مجد الكروم ليبلغ مجمل عدد المصابين 19.

وأشارت إلى أنه لم يتم تسجيل حالات إصابة جديدة في كل من (أم الفحم، ورهط، والطيبة، وجسر الزرقاء، والبعنة ودبورية).