رئيس وزراء إيطاليا: كورونا كشف هشاشتنا

وكالات:

يرى رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، أن فيروس كورونا المستجد أظهر هشاشة المجتمعات على مستوى العالم.

وشدد كونتي خلال مداحلة بالفيديو في مؤتمر حول جائحة الفريوس التاجي على أن البشرية تمر بأزمة غير مسبوقة، وهي فيما تهدد الصحة العامة، تمثل تحديا أيضا للمنظومات الاجتماعية والاقتصادية.

وقال رئيس الحكومة الإيطالية : "الفيروس أظهر هشاشتنا العالمية"، لافتا إلى "ضرورة تعزيز الأنظمة الصحية، وكذلك حماية وإعادة بناء النسيج الاجتماعي والاقتصادي على أسس جديدة".

وأوضح كونتي أن اساسيات النجاح في هذا المجال تعتمد على التعاون الدولي والرؤية المشتركة وتضامن القادة عبر الحدود، مضيفا أن بلاده تعمل وفقا لذلك، "لأنها تؤمن بشدة بتعددية الأطراف الفعالة، وانطلاقا من مسؤولية خاصة في ظل الرئاسة المقبله لمجموعه العشرين".