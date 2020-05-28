تركيا: 1182 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 160 ألفا و979 حالة
أنقرة - (أ ش أ):
سجلت تركيا 1182 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما أعلنت عن تسجيل 30 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس .
وقالت وزارة الصحة التركية، في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم ) الإخبارية اليوم الخميس، إن إجمالي إجمالي أعداد المصابين بفيروس كورونا بلغت 160 ألفا و979 حالة، مشيرة إلى أن إجمالي أعداد حالات الوفاة بلغت 4461 شخصا.
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