استمرار تراجع معدل الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا

إيطاليا - (أ ش أ)

أعلنت هيئة الحماية المدنية الإيطالية، اليوم الثلاثاء، استمرار تراجع معدل الوفيات إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث سجلت 78 حالة وفاة اليوم، فيما عادت الإصابات للزيادة بشكل طفيف وسجلت 397 حالة إصابة جديدة اليوم، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الهيئة في بيانها أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 32955، في حين تعافى من المرض 144658 شخصًا حتى الآن.. حسبما أورت وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية، في نسختها باللغة الإنجليزية.

يٌذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد تجاوز 5.6 ملايين إصابة حول العالم، فيما اقتربت الوفيات من 350 ألف حالة وفاة.