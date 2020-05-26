للمرة الثانية.. تايلاند تمدد "طوارئ كورونا" رغم انتقادات المعارضة

بانكوك- (د ب أ):

مددت الحكومة التايلاندية المدعومة من الجيش حالة الطوارئ في البلاد للمرة الثانية، حتى نهاية يونيو، على الرغم من دعوات المعارضة لإلغاء الطوارئ بعد تضاؤل حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المتحدثة نارومون بينيوسينوات قولها اليوم الثلاثاء بعد أن أيد مجلس الوزراء الإجراء إن هذه هي خطوة ضرورية لتقليل خطر حدوث موجة أخرى من المرض مع تخفيف الإغلاق.

وتمنح حالة الطوارئ التي فرضت في أواخر مارس رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا سلطات واسعة، بما في ذلك حظر التجمعات الكبيرة، ما يحول دون تنظيم احتجاجات مناهضة للحكومة مثلما كان الوضع قبل ظهور الوباء.

وتخفف الحكومة الإغلاق على مراحل لإعادة تشغيل الاقتصاد، وأكدت مجددا أن حالة الطوارئ هي أداة غير سياسية لمواجهة الوباء.

وتقول المعارضة إن التشريعات الأقل صرامة يمكن أن تتعامل مع الوباء. كما أثارت مسألة سؤال القضاء بشأن قانونية مشروعات القوانين التي تخصص 1.9 تريليون بات (60 مليار دولار) كمحفز لمحاربة الركود.

وكتب تيم ليلاهافان، وهو خبير اقتصادي في بنك ستاندرد تشارترد في بانكوك، في مذكرة إن الجدل حول الحزمة يشكل خطرا محتملا على الاقتصاد اعتمادا على كيفية تطوره.

ويقدر المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أن الناتج المحلي الإجمالي قد يتقلص بنسبة 6% هذا العام بسبب الأضرار التي لحقت بالسياحة والصادرات. ويتوقع خبراء تنبؤات آخرون فقدان ما يصل إلى 10 ملايين وظيفة.