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الصين تؤكد التزامها بمواصلة دعم الدول الإفريقية

08:45 ص الثلاثاء 26 مايو 2020
الصين تؤكد التزامها بمواصلة دعم الدول الإفريقية

فيروس كورونا

بكين- (أ ش أ):

أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "تشانغ جيون" التزام بلاده بمواصلة مساندة أشقائها الأفارقة بقوة.

جاء ذلك في خطابات إلى المراقب الدائم للاتحاد الأفريقي بالأمم المتحدة، والمندوب الدائم لجنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة (الرئيسة الدورية للاتحاد الأفريقي)، والمندوبين الدائمين للدول الأفريقية الأخرى لدى الأمم المتحدة بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية في 25 مايو 1963، المعروفة حاليا باسم الاتحاد الأفريقي.

وقال جيون –وفقا لوسائل إعلام صينية اليوم الثلاثاء- "ستواصل الصين الوقوف بقوة إلى جانب أشقائها وشقيقاتها الأفارقة، أومن أنه عبر الجهود المشتركة بين الصين وأفريقيا، سننتصر في النهاية على فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)".

وأضاف جيون "الصين فخورة بالفعل بالتقدم الذي حققته أفريقيا وممتنة بشدة للدعم القيم الذي وفره الأصدقاء الأفارقة"، مشيرا إلى أن تفشي كوفيد-19 يمثل تحديا غير مسبوق لجميع الدول في العالم، وأن الصين تثمن التعاطف والاهتمام والدعم من جانب الدول الأفريقية.

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الصين فيروس كورونا كوفيد 19 الأمم المتحدة

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