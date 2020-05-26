أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا مسلسل الاختيار امتحانات الثانوية العامة رامز جلال الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

الصين تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا

05:34 ص الثلاثاء 26 مايو 2020
الصين تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا

بكين - (د ب أ)

أعلنت الصين تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، جميعها لمواطنين صينيين عائدين من الخارج.

ولا يزال 81 مريضا في المستشفيات إلى جانب 408 أشخاص في العزل تحت الملاحظة إما للاشتباه في إصابتهم بالفيروس أو إصابتهم به بالفعل دون ظهور أعراض عليهم.

وسجلت الصين بشكل إجمالي 4634 وفاة بمرض كوفيد 19 من بين 82 ألفا و992 حالة إصابة سجلتها البلاد.​

فيروس كورونا الصين كوفيد 19

الخبر التالى:

كوريا الجنوبية تسجل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 17967

    عدد المصابين

  • 4900

    عدد المتعافين

  • 783

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5546165

    عدد المصابين

  • 2327338

    عدد المتعافين

  • 347639

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:السعودية تصدر 11 قرارا جديدا بشأن مواجهة كورونا